Resulayn'da çatışma anları kameralara yansıdı 16.10.2019 11:52

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı 8. gününde başarılı şekilde devam ederken terörden kurtarılan yerlerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtarılan Resulayn'dan yeni görüntüler geldi. Meskun mahalde yapılan ve terör örgütlerinin kökünü kazıyan çatışma anları kameralara böyle yansıdı.