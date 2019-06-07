Renault ile Fiat Chrysler arasındaki ortaklık teklifinde anlaşmazlık 07.06.2019 12:31

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Renault ile Fiat Chrysler arasındaki ortaklık görüşmelerinde anlaşmazlık çıktı. İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız şirkete yaptığı teklifini geri çekti.

İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşme teklifini geri çekti.

Şirket bu açıklamayı Renault'nun yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karara varamamasından sonra yaptı. Renault'nun açıklamasında, Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmeleri üzerine karar alınamadığı belirtildi.

Renault'nun en büyük hissedarı yüzde 15'i aşan payıyla Fransız devleti. Şirketin yüzde 15'i de Japon otomobil üreticisi Nissan'ın. Nissan'ın yüzde 43'ü de Renault'ya ait.