Rektör Ramazan Taşaltın'in sözlerine AK Parti'den yanıt 31 Ekim 2018, Çarşamba

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu tip ifadeleri sorunlu buluyor, katılmıyoruz, YÖK konuyu incelemektedir" dedi.