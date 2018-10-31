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Rektör Ramazan Taşaltın'dan haddini aşan sözler

31 Ekim 2018, Çarşamba


Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı.

Açıklamaları yankı uyandıran Taşaltın'a, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da twitter hesabından, "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" paylaşımıyla tepki gösterdi.
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