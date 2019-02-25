Rekabet Kurumu Başkanı'ndan gıda fiyatlarına ilişkin flaş açıklama 25.02.2019 12:17

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var. Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor." dedi.