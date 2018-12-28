Rejim kente girip bayrak dikti! 28 Aralık 2018, Cuma

Reuters'a açıklama yapan PKK/YPG, Münbiç'ten çekildiğini belirterek bölgeye Esed rejimini davet etti. Suriye ordusu ise kente girip bayrak diktiklerini yine Reuters aracılığıyla duyurdu.