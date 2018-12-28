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Rejim kente girip bayrak dikti!

28 Aralık 2018, Cuma

Reuters'a açıklama yapan PKK/YPG, Münbiç'ten çekildiğini belirterek bölgeye Esed rejimini davet etti. Suriye ordusu ise kente girip bayrak diktiklerini yine Reuters aracılığıyla duyurdu.


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