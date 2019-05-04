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Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

04.05.2019 20:44

Beşşar Esed rejimi güçleri, TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde kurduğu gözlem noktasının yakınını vurdu.


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