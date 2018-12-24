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Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı

24 Aralık 2018, Pazartesi

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü El-Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren “Heyet Tahrir Şam” terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G. yakalandı.


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