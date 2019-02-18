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Reina katliamcısından garip savunma! Kalaşnikoflu kişi ben değilim

18.02.2019 18:16

İstanbul, Ortaköy'deki eğlence merkezine Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl sonra mahkemede savunmasını yaptı. Kapalı oturumda savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Abdulkadir Masharipov'un "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenildi.


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