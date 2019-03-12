Referandumda hezimete uğrayan hayırcılar Kadıköy'de ezanı protesto etmişti 12.03.2019 11:04

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grup, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etti. Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra çark eden protestocular sanki ilk defa ezanı protesto etmişler gibi inkar çabaları içine girdiler. Oysa ki daha önce de 16 Nisan referandumunda hezimete uğrayan 'Hayır'cılar Kadıköy'de de aynı alçaklığı yapmışlardı. İşte o görüntüler...