Real Madrid ile Fenerbahçe AUDİ Cup'ta mücadele edecek

Dün AUDİ Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe 3.lük mücadelesinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler turnuvanın diğer karşılaşmasında Tottenham'a yenilen Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkacak.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Audi Cup turnuvasına katılan ilk Türk unvanı olan Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
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