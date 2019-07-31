Real Madrid ile Fenerbahçe AUDİ Cup'ta mücadele edecek 31.07.2019 18:11

Dün AUDİ Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe 3.lük mücadelesinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler turnuvanın diğer karşılaşmasında Tottenham'a yenilen Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkacak.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Cup turnuvasına katılan ilk Türk unvanı olan Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.