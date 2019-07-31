Real Madrid - Fenerbahçe canlı anlatım izle | AUDİ Cup 31.07.2019 18:11

Dün AUDİ Cup'ta Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe 3.lük mücadelesinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler turnuvanın diğer karşılaşmasında Tottenham'a yenilen Real Madrid ile üçüncülük maçına çıkacak. Real Madrid - Fenerbahçe canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Cup turnuvasına katılan ilk Türk unvanı olan Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

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TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Türk futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Münih'teki Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçını yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünden izledi.

Tribünde Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra milli takım ve diğer Türk kulüplerinin formalarını giyen taraftarlar da yer aldı.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ

22. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Savunma arkasına sarkarak ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lewandowski, pasını arka direkte daha uygun durumdaki Renato Sanches'e aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

28. dakikada Alman ekibi farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Coman'ın çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Goretzka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

31. dakikada Bayern Münih bir gol daha buldu. Fenerbahçe ceza sahasında paslaşan ev sahibi ekibin atağında araya giren Dirar altıpas önünde topu kaptı. Dirar, tehlikeyi uzaklaştırmakta geç kalınca araya giren Müller topu ağlara gönderdi: 3-0.

40. dakikada Almanya temsilcisi 4. golü attı. Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Coman, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-0.

43. dakikada Lewandowski, Isla ile ceza sahası içinde girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Felix Brych penaltı kararı verdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Müller, takımı adına bir gol daha kaydetti: 5-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Bayern Münih farkı 6'ya çıkardı. Savunmadan gönderilen uzun topta rakip savunmanın arkasına sarkan Müller, kaleci Harun'un da açıldığını görünce Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 6-0.

64. dakikada orta sahada aldığı topla kendisi ilerleyen Kruse, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu kaleci Ulreich'in sağından ağlara gönderdi: 6-1.

Maç, ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.