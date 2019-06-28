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Raylarda takılı kalan otomobil panik yarattı

28.06.2019 08:17

Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil raylarda takılı kaldı. Bu sırada Sivas-Divriği seferini yapan raybüs polis ve çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, otomobil ise vatandaşların yardımıyla raylardan kaldırıldı.


Olay, saat 18.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Kulaksız yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Kızılırmak Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tel örgüleri aşarak tren yoluna girdi. Raylarda takılı kalan otomobili hareket ettiremeyen Kulaksız, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bu sırada Divriği-Sivas raybüsün olay bölgesine yaklaşması ise paniğe neden oldu. Polis ekipleri ve çevredekiler yaklaşan treni durdurmak için büyük çaba sarf ederken, olay yerindekilerden biri ise raybüsü durdurmak için gömleğini çıkararak salladı. Hareket halindeki raybüs kaza yapan otomobile 100 metre kala durabildi. Raybüsten inen vatandaşlar ve polisin yardımıyla rayda takılı kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak tren yolu ulaşıma açıldı.

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