Rasulayn'da terör hedefleri vuruldu! Teröristlerin kaçışma anları kamerada | Videosunu izle 09.10.2019 18:47

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekatın saat 16:00'da başladığı duyuruldu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor. Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. İşte jetlerin Rasulayn şehrini bombaladığı anlarda teröristlerin çil yavrusu gibi dağıldığı anlar kameralara böyle yansıdı.