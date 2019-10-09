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Rasulayn'da terör hedefleri vuruldu! Teröristlerin kaçışma anları kamerada | Videosunu izle

09.10.2019 18:47

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekatın saat 16:00'da başladığı duyuruldu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor. Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. İşte jetlerin Rasulayn şehrini bombaladığı anlarda teröristlerin çil yavrusu gibi dağıldığı anlar kameralara böyle yansıdı.


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