Rasulayn'da terör hedefleri vuruldu! Teröristlerin kaçışma anları kamerada | Videosunu izle

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekatın saat 16:00'da başladığı duyuruldu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor. Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. İşte jetlerin Rasulayn şehrini bombaladığı anlarda teröristlerin çil yavrusu gibi dağıldığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Rasulayn'da terör hedefleri vuruldu! Teröristlerin kaçışma anları kamerada | Videosunu izle09.10.2019 18:47
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