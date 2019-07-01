Haberler Web TV Rapçi Ezhel'in İzmir'de yaka paça gözaltına alındığı görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar

Rapçi Ezhel'in İzmir'de yaka paça gözaltına alındığı görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar

01.07.2019 10:19

Ezhel olarak tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanmış ve beraat etmişti. Geçtiğimiz günlerde 1 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Ezhel'in, İzmir'de verdiği konser sonrası iddiaya göre havalimanında gözaltına alınırken görüntüleri ortaya çıktı. İşte Ezhel'in yaka paça gözaltına alındığı o anlar!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları