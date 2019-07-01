Rapçi Ezhel'in İzmir'de yaka paça gözaltına alındığı görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar

Ezhel olarak tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanmış ve beraat etmişti. Geçtiğimiz günlerde 1 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Ezhel'in, İzmir'de verdiği konser sonrası iddiaya göre havalimanında gözaltına alınırken görüntüleri ortaya çıktı. İşte Ezhel'in yaka paça gözaltına alındığı o anlar!
Rapçi Ezhel'in İzmir'de yaka paça gözaltına alındığı görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar01.07.2019 10:19
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