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Ramazan pidesi fiyatları son dakika ne kadar? Ramazan pidesi fiyatları gramajı İstanbul, Ankara kaç para?

30.04.2019 18:13

Ramazan pidesi fiyatları son dakika ne kadar? Ramazan pidesi fiyatları gramajı İstanbul, Ankara kaç para? Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olacak. İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 TL'den satılacak.


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