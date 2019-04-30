Ramazan pidesi fiyatları son dakika ne kadar? Ramazan pidesi fiyatları gramajı İstanbul, Ankara kaç para? 30.04.2019 18:13

Ramazan pidesi fiyatları son dakika ne kadar? Ramazan pidesi fiyatları gramajı İstanbul, Ankara kaç para? Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olacak. İstanbul'da 350 gram pide fiyatı 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide fiyatı 2,5 TL'den satılacak.