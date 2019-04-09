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Rallici Burcu Çetinkaya ''Gücüm yetmedi'' diyerek başörtüsünü çıkardığını açıkladı

09.04.2019 11:03

Ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ''Gücüm yetmedi'' diyerek başörtüsünü çıkardığını açıkladı. 2013 yılında tesettüre giren ralli pilotu Burcu Çetinkaya, bu kararını başı açık şekilde ata bindiği videosuyla duyurdu...


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