Rahip Brunson F Tipi Kırıklar Cezaevi’nden çıkarılmasının ardından evine geldi 25 Temmuz 2018, Çarşamba

İzmir Buca F Tipi Kırıklar Cezaevi’nden çıkarılmasının ardından evine geldi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Kahramanlar'daki evine getirilmesinin ardından Brunson evine yerleştirildi. İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunsonhakkında yeni bir karar vermişti. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti. Bunun üzerine bu olay dünya basınında da geniş yer buldu. Çıkan kararda Amerikalı rahibe yurt dışına çıkış yasağı da konulurken, Brunson'un Konak ilçesindeki evinde de hareketlilik başladı.