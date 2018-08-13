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Rahatsız ediyor diye köpeği tüfekle vurdu

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kendisini rahatsız ettiğini söylediği köpeği av tüfeği ile vuran adam polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçesi Şehit Vedat Kocadallı mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Onur Düzgün'e ait Zara isimli çoban köpeği komşularınca av tüfeği ile vuruldu. Onur Düzgün otlak alanda koyunlarını otlatırken birden silah sesi duydu. Kafasını çevirip baktığında ismini bilmediği komşuları av tüfeği ile köpeği Zara'yı vurduğunu gördü. Kanlar içinde yerde kalan köpek can çekişirken Onur Düzgün ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen adamı köpeği vurduğu av tüfeği ile birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.
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