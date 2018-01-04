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Ragıp Soylu kumpas davasındaki son gelişmeleri aktardı

03 Ocak 2018, Çarşamba
A Haber muhabiri Ragıp Soylu ABD-FETÖ iş birliğindeki Türkiye'ye kumpas davasında jüri kararını ve süreci canlı yayında değerlendirdi.
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