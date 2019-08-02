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Radamel Falcao transferinde flaş gelişme! Galatasaray Falcao'da mutlu sona çok yakın

02.08.2019 10:07

Galatasaray, Radamel Falcao transferinde mutlu sona artık çok yakın. Galatasaray, Radamel Falcao ile yıllık 5.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Transferde tüm pürüzler giderildi ama son ve önemli bir detay kaldı; Monaco'nun golcü transferi… Galatasaray Falcao transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirecek ve Falcao transferinde sponsor desteği alacak. Önemli bir sponsor Falcao'nun maliyetinin büyük bölümünü karşılayacak. Monaco forvet transferi yaptığı an Falcao Galatasaray tarafından açıklanacak.


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