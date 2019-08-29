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Radamel Falcao "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna bomba yanıt (Video)

29.08.2019 17:59

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, TRT SPOR muhabiri Dündar Keşaplı'nın "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdi.


Monaco'da bulunan TRT SPOR Muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü. Keşaplı, Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a transferiyle ilgili son durumu sordu.

"Gideceğim, gidebilirim"
TRT Spor muhabirinin ulaştığı 33 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdiğini aktardı.

Tedirginlik yaşadı
Kameralar açılınca Falcao'nun tedirginlik yaşadığını ve kaçamak yanıtlar verdiğini söyleyen muhabir, transferin olacağı izlenimini edindiğini dile getirdi.

Öte yandan Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, sarı-kırmızılıların Falcao transferinde mutlu sona ulaştığını yazmıştı.

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