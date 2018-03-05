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Raco'ya Türk bayrağı dikildi

04 Mart 2018, Pazar

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Raco'ya Türk bayrağı dikildi.

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