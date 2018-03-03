Yol Durumu

Raco'daki cephe hattında yeni görüntüler

03 Mart 2018, Cumartesi

ve , Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Racu belde merkezini ele geçirdiler ve bölgede kontrolü sağladılar. A Haber’e ulaşan yeni görüntüler canlı yayında paylaşıldı. Videoda Özgür Suriye Ordusu’nun ilerleyişi görülmekte... İşte ayrıntılar…

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
raco raco

raco tamam sıra cindereste inşaallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.03.2018 11:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları