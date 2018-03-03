Raco'daki cephe hattında yeni görüntüler

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Racu belde merkezini ele geçirdiler ve bölgede kontrolü sağladılar. A Haber’e ulaşan yeni görüntüler canlı yayında paylaşıldı. Videoda Özgür Suriye Ordusu’nun ilerleyişi görülmekte... İşte ayrıntılar…
Raco'daki cephe hattında yeni görüntüler03 Mart 2018, Cumartesi
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raco tamam sıra cindereste inşaallah
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