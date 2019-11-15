Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, baskı ve tehditte bulunarak hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ile baba Şaban Vatan'ın gözaltına alınmasından sonra görüntüler ortaya çıktı.
Rabia Naz soruşturmasında o görüntüler ortaya çıktı!15.11.2019 00:21
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