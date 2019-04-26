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Rabia Naz soruşturmasında dosyaya erişim yasağı

26.04.2019 17:43

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan bazı kişilerin yeniden dinlenmesine devam edilirken savcılık, beyanlar doğrultusunda yeni tanıklara ulaşıyor. Kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi için mahkeme kararıyla dosyaya erişim yasağı getirildi.


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