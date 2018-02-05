Yol Durumu

PYD/YPG ABD'nin silahlarını böyle zulalamış

05 Şubat 2018, Pazartesi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kıskaca alınan terör örgütü YPG/PYD'ye giden silahlar yakalandı. ÖSO'ya bağlı birlikler, İdlib üzerinden Afrin'e akaryakıt tankerleriyle kaçırılmaya çalışılan silahları yaptıkları baskınla ele geçirdi.
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