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PYD/PKK'ya verilen silahlar ne olacak?

19 Aralık 2018, Çarşamba

Beyaz Saray'ın 'Suriye'den çekileceğiz' açıklaması üzerine herkesin aklına gelen ilk soru Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD/PKK'ya verdiği silahların geri alınıp alınmayacağı üzerine oldu. ABD'nin terör örgütüne yönelik tavrı merak konusu olurken A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Kemal İnat, ABD'nin terör örgütüne göstereceği olası tavrı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.


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