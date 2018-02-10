PYD/PKK'nın terör yuvalarına roket yağdı 09 Şubat 2018, Cuma

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri, YPG'li teröristlerden temizlendi. Söz konusu köylerin konumu, Reyhanlı'nın hemen kuzeydoğusunda sınırın sıfır noktasında. Oğulpınar'dan PYD/PKK mevzilerine yapılan ÇNRA atışları ise böyle görüntülendi.