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PYD/PKK'nın terör yuvalarına roket yağdı

09 Şubat 2018, Cuma

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köyleri, YPG'li teröristlerden temizlendi. Söz konusu köylerin konumu, Reyhanlı'nın hemen kuzeydoğusunda sınırın sıfır noktasında. Oğulpınar'dan PYD/PKK mevzilerine yapılan ÇNRA atışları ise böyle görüntülendi.

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Mahmut Mahmut

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle Allah onları korusun büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah milli savunma sanayimiz çok ileri seviyelere gelsin milli üretelim yerli üretim pahalı da olsa yabancıların bedava vermelerinden bin kat daha hayırlıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.02.2018 14:55
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