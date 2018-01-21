Yol Durumu

PYD hedefleri vuruluyor

20 Ocak 2018, Cumartesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Afrin'deki PYD/PKK hedeflerini vurmaya başlamışken. sınırdaki çoklu roketatarların ateş anı böyle görüntülendi.
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