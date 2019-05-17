Putin’den Türkiye’ye övgü, Batı’ya eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya Rus doğalgazını taşıyacak Kuzey Akım-2 projesine ilişkin konuştu.
Avrupa'ya Türk Akımı Projesini örnek gösteren Putin, "Türklerle çalışmak, Avrupalılar ile çalışmaktan daha kolay" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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