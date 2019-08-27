Putin'den önemli açıklamalar 27.08.2019 13:12

Günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi. .