Putin ve Ruhani başbaşa görüşecek

Türkiye-Rusya-İran Zirvesi için Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya lideri Vladimir Putin'in başbaşa görüşeceği öğrenildi.
Putin ve Ruhani başbaşa görüşecek04 Nisan 2018, Çarşamba
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