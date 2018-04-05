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Putin ve Ruhani başbaşa görüşecek

04 Nisan 2018, Çarşamba

Türkiye-Rusya-İran Zirvesi için Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya lideri Vladimir Putin'in başbaşa görüşeceği öğrenildi.

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