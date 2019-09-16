Putin, Üçlü Zirve'de Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı 16.09.2019 22:00

Üçlü Zirve kapsamında Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı, bir sorunun cevabına Kur'an-ı Kerim'den okuduğu ayetle barış çağrısında bulundu.