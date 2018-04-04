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Putin Külliye'de böyle karşılandı

03 Nisan 2018, Salı

Mersin’e inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santralı’nın temelinin açılış töreni için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

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