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Putin ile görüşme öncesi Başkan Erdoğan'dan kritik sözler

14.02.2019 14:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Soçi'de Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile buluştu. Görüşme öncesi Başkan Erdoğan, "PYD/YPG Fırat'ın doğusundan temizlenmedikçe Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz." dedi.


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