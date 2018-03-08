Pusu kuran teröristler böyle havaya uçuruldu

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 48. gününe girilirken Mehmetçik bölgede destan yazmayı sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya pusu kurmak üzereyken tespit edilen teröristler nokta atışıyla böyle avlandı.
Pusu kuran teröristler böyle havaya uçuruldu08 Mart 2018, Perşembe
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