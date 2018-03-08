Yol Durumu

Pusu kuran teröristler böyle havaya uçuruldu

08 Mart 2018, Perşembe

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 48. gününe girilirken Mehmetçik bölgede destan yazmayı sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya pusu kurmak üzereyken tespit edilen teröristler nokta atışıyla böyle avlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları