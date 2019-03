PUBG mobilde kış temalı karlı harita yayınlandı! Mobil PUBG online nasıl oynanır? PUBG oyunu nedir, nasıl satın alınır? 12.03.2019 11:11

PUBG oyunu son günlerde oldukça popüler bir hale geldi gençler ve yetişkinler internette oyunla ilgili pek çok araştırma yapıyor. PUBG mobilde kış temalı karlı harita yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ında oynadığı oyun oldukça popüler oldu. Peki Mobil PUBG online nasıl oynanır? PUBG oyunu nedir, nasıl satın alınır? İşte tüm detaylar...

PUBG NASIL OYNANIR?

PUBG'de basit başlangıç tercihlerinizi yaptıktan sonra 100 kişinin dahil olduğu bir harita üzerinde kendinizce belirlemiş olduğunuz noktaya iniş yapmanız gerekir. PUBG oyuncularının iniş yaptığı 8 x 8 kilometre genişliğindeki bu haritada amacınız, olabildiğince hayatta kalmanıza yardımcı olabilecek kaynakları toplamak ve diğer oyuncuları avlamak.

Oyunun haritası üzerinde çeşitli lokasyonlarında silahlar, mermiler ve araçlar yer alıyor. Bu ganimetleri toplayarak düşmanlarınızdan gelecek saldırılara karşı kendinizi hazırlamalı ve oyunda ölmemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız.



PUBG NEDİR?

Takım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir muçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır. Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak Knight Online ile başlayan online oyun çılgınlığı Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur.

Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir. Milyonlarca oyuncunun vazgeçemediği oyunlardan olan PUBG ile beraber, farklı oyuncularla aynı haritada kıyasıya bir mücadele içerisine giriyorsunuz. Oyunu özetle inceleyecek olursak, 100 farklı oyuncuyla aynı haritada yer alacağınızı ve muhteşem mücadelelere sahne olan bu haritada birbirinden farklı görevler yapacağınızı aktarabiliriz. Oyunla ilgili bilgilere devam edeceğiz ancak şimdi de oyunun mobil olarak oynanabildiğinin bilinmesi sayesinde PUBG Mobil İndir işlemlerinin nasıl yapılacağını aktaracağız. Google

Play Store

APP Store üzerinden rahatlıkla indireceğiniz oyunun cihazlarınıza kurulmasının ardından kaliteli bir arayüzde çalıştığını söylemek mümkündür.

PUBG HAKKINDA

Tencent Games'a ait olan oyun daha sonra Bluehole firması ile işbirliği yapmış ve bu sayede mobil versiyonu devreye almıştır. Ancak App Store üzerinden indirmeye çalıştığınızda oyunun Çince versiyonuyla karşılaşacaksınız. Google Play'de ise herhangi bir sorunla karşılaşmadan işlem yapabilirsiniz. Oyunun her platformda çalışmaya başlaması sayesinde mobil anlamda da milyonlarca kişinin oyunu indirmeye devam ettiğini aktarabiliriz. Çünkü herhangi bir performans kaybına neden olmadan anında indirebilir ve oyunu oynayabilirsiniz.



BİNALİ YILDIRIM PUBG OYNAMIŞTI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde

6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını geçtiğimiz günlerde yaptı

Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynamıştı.