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Profesyonel orduya geçiş nasıl olacak?

25 Temmuz 2018, Çarşamba

Başkan Erdoğan önceki gün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bedelli askerliğin bir daha olmayacağını ve Türkiye'nin askerlik konusunda kalıcı bir sisteme geçeceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kulislerde profesyonel orduya ilişkin bilgiler dolaşmaya başladı. Peki, profesyonel orduya geçiş nasıl olacak? İşte detaylar...

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