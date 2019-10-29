Haberler Web TV Prof. Dr. Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor...

Prof. Dr. Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor...

29.10.2019 22:13

Merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendis ve siyasetçilerinden olan milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. İşte A Haber tarafından Erbakan Hoca’nın anısına hazırlanan portre...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları