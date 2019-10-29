Prof. Dr. Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor... 29.10.2019 22:13

Merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendis ve siyasetçilerinden olan milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. İşte A Haber tarafından Erbakan Hoca’nın anısına hazırlanan portre...