Merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926 tarihinde dünyaya geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendis ve siyasetçilerinden olan milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. İşte A Haber tarafından Erbakan Hoca’nın anısına hazırlanan portre...
Prof. Dr. Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor...29.10.2019 22:13
- Prof. Dr. Necmettin Erbakan doğumunun 93. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor...
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