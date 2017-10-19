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Prof. Dr. İbiş'ten Baykal'ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama

18 Ekim 2017, Çarşamba
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: "(Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu) Basında ya da sosyal medyada spekülatif haberler çıkıyor beyin ölümüne dair. Kesinlikle böyle bir şey yok."
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