Prof. Dr. Beril Dedeoğlu en son sağlık durumu! Beril Dedeoğlu hastalığı nedir? Son Dakika Flaş Haberler 13.03.2019 11:37

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu gelen son dakika haberine göre bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beril Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi akademi dünyasında da büyük bir üzüntü ile karşılandı. Dedeoğlu, 28 Şubat'ta geçirdiği beyin kanamasından dolayı ameliyat olmuştu. Prof. Dr Beril Dedeoğlu son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştı. Prof. Dr Beril Dedeoğlu'nun en son sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. 58 yaşında olan Beril Dedeoğlu, bir süre önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Prof. Dr Beril Dedeoğlu'nun en son sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Beril Dedeoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beril Dedeoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyareti eden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, "Ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek." dedi. Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Prof. Dr. Dedeoğlu'nun tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne gelerek, eşi Hasan Basri Dedeoğlu ve yakınlarıyla görüştü.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeoğlu'nun akademisyen ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra, Star gazetesinin köşe yazarlarından olduğunu söyledi.

Kendisinin konuyu yakından takip ettiğini, aile ile sık sık görüştüğünü belirten Albayrak, kritik sürece girildiğinin farkında olduğunu dile getirdi.

Sabah Dedeoğlu'nun ağabeyi ile görüştüğünü, sonrasında hastaneye gelirken "ölüm" iddialarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Albayrak, "Ben yoldayken bir son dakika bilgisi paylaşıldı. Ben yola çıkmadan önce de abisiyle görüştüm, 'Bir değişiklik yok.' demişti. Telefonu kapattım, son dakikalar başladı. Tekrar aradım, 'Bir değişiklik mi oldu?' diye sordum, 'Hayır olmadı, bizim de haberimiz yok.' dedi." ifadelerini kullandı.

Hastaneye geldikten sonra Dedeoğlu'nun yakınlarıyla görüştüğünü, görüşme esnasında Başhekim Dr. Okan Özçeker'in odaya gelerek aileye bilgi verdiğini kaydeden Albayrak, "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek." dedi.

"Doğru yerde durmuş bir isimdir"

"Allah'tan ümit kesilmez." diyen Albayrak, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Türkiye'nin yetiştirdiği ender kişilerden olduğunun altını çizdi.

Nuh Albayrak, Dedeoğlu ile birçok organizasyonda beraber bulunduklarını aktararak, "Bizim 'Şehir Buluşmaları' diye bir programımız var. Birkaç ile birlikte gittik, programlar yaptık. Dolayısıyla sadece uzaktan bir yazarımız değil, bizatihi üretimin içerisinde bulunan bir yazarımız. Son derece aktif, dinamik. Çok cana yakın bir isim." diye konuştu.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde birçok akademisyenin, birçok insanın, birçok dış politikacının pusulası şaşırdı ama Beril Hoca, hakikaten olup biteni doğru okuyarak, doğru yerde durmaya devam etmiş bir isimdir. Bunu siyasi görüş olarak söylemiyorum. Benim için ideoloji, siyaset başka bir şey. Şu an olup biteni iyi okuyup da doğru yerde bulunmak çok değerli bir şey. O anlamda gerçekten doğru yerde durmuş bir isimdir. Yazılarıyla, konferanslarıyla, söyleşileriyle bunu izhar etmiştir. Bu bakımdan Türkiye açısından çok değerli bir isimdir."

BEYİN KANAMASI NEDİR?

Beyni besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu, kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesi sonrası oluşan duruma beyin kanaması adı verilmektedir.

Beyin kanaması, genellikle beyinde meydana geldiği yere göre etiketlenir. Genel olarak, kafatasının herhangi bir yerinde kanamaya intrakraniyal kanama denir. Beyin içindeki kanama intraserebral kanama olarak bilinir. Subaraknoid kanama olarak adlandırılan beynin ve beyin dokusunun kendisi arasında da kanama meydana gelebilir. Kafatası ile beyin arasında bir kan pıhtısı oluşursa, beynin sert kaplamasının (dura) altında veya üstünde olmasına bağlı olarak subdural veya epidural hematom olarak adlandırılır. Subdural ve epidural hematomlar travma sonucu ortaya çıkma veya düşme sonrasında ortaya çıkar.

BEYİN KANAMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Uzun süreli yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, sigara ve alkol kullanımı kanama riskini artıran başlıca faktörlerdir. Kanamanın beyin içindeki yerine göre şiddetli baş ağrısı, vücut bir tarafında güçsüzlük, konuşma bozukluğu, nöbet geçirme, hırıltılı solunum, koma haline sebep olabilir.

Beril Dedeoğlu kimdir?

H. Beril Dedeoğlu (d. 1961, Ankara), Öğretim üyesi, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'nin dış politikası ile uluslararası güvenlik konularında çalışmaktadır.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Akademik kariyerine aynı kurumda, Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak başlamıştır. 1995 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde de ders vermiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de ders vermektedir.

Çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı bulunan Beril Dedeoğlu, Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde pek çok uluslararası politika yorumlarına imza atmıştır ve halen Star ve Today's Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Bir dönem Agos Gazetesi'nde de köşe yazıları yayınlanmıştır. Dedeoğlu, Kanal 24, Samanyolu Haberve TRT Haber'de yayınlanan bir takım haber programlarına da katkıda bulunmuştur. 6 Şubat 2012 tarihinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından dört yıl için YÖK üyeliğine atanmıştır. Dedeoğlu, çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "âkil insanlar" panelinin üyesi sıfatıyla, 2013 yılının ilk yarısında İç Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda konferans ve ziyaret gerçekleştirmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.