Yol Durumu

Prof. Dr. Arık "nükleer"i böyle anlatmıştı

03 Nisan 2018, Salı

Türkiye'nin nükleer çalışmalarındaki en önemli ismi Prof. Engin Arık ve arkadaşları, 30 Kasım 2007'de Isparta'da meydana gelen şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Prof. Engin Arık, o günlerde nükleere geçişi, toryumun yakıt olmasını ve bilime insana yatırımı anlatmıştı. Arık toryum ve nükleer enerji konusunda "Büyük bir servetin üzerinde oturuyoruz, küçük bir bilimsel yatırımla toryumu enerjide kullanarak dünya devleri arası girebiliriz." demişti. İşte Arık'ın o açıklamaları...

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Dostum Dostum

O plani disariya kacirdilar serefsizler bir toryum pille yuzsene bir araba yakitsiz gidebiliyor internette o arabanin reklami var Cok uzuldum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.04.2018 22:25
Dulqarnein Dulqarnein

hayal gerceklesiyor :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.04.2018 18:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları