Prof. Dr. Arık "nükleer"i böyle anlatmıştı 03 Nisan 2018, Salı

Türkiye'nin nükleer çalışmalarındaki en önemli ismi Prof. Engin Arık ve arkadaşları, 30 Kasım 2007'de Isparta'da meydana gelen şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Prof. Engin Arık, o günlerde nükleere geçişi, toryumun yakıt olmasını ve bilime insana yatırımı anlatmıştı. Arık toryum ve nükleer enerji konusunda "Büyük bir servetin üzerinde oturuyoruz, küçük bir bilimsel yatırımla toryumu enerjide kullanarak dünya devleri arası girebiliriz." demişti. İşte Arık'ın o açıklamaları...