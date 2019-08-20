Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a veda! Başkan Erdoğan tabutuna omuz verdi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dursun'un tabutuna omuz verdi.
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a veda! Başkan Erdoğan tabutuna omuz verdi20.08.2019 18:03
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