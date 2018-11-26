Prens Selman'ın yat partisinde Kaşıkçı'nın yeğeni de vardı

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, FETÖ darbesine para yağdırdı. Cemal Kaşıkcı cinayetinin failleri arasında yer aldı. Şimdi de Suudi Prens Muhammed Bin Selman ile ağabeyinin yatında parti yaptı. İçkileri dikip dansa kalktı. Eğlenceye katılanlar arasında Kaşıkçı'nın yeğeni de vardı! İşte o partiden görüntüler...
Prens Selman'ın yat partisinde Kaşıkçı'nın yeğeni de vardı26 Kasım 2018, Pazartesi
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