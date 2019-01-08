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Prens Muhammed bin Selman'ın olası 'yeni suikast listesi'

08 Ocak 2019, Salı

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olası 'yeni suikast listesi' ele alındı.


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