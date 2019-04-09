Poşetten Sonra Pet Şişeler de Ücretli Oluyor 09.04.2019 09:45

Poşetler 2019 yılı itibariyle ücretli oldu. Bu uygulamadan sonra artık pet şişeler de depozitolu ücretli olacak. Plastik pet şişelerin en yaygın kullanıldığı alan içecek sektörü olduğu için, bu uygulama aynı zamanda içecek sektöründe fiyat artışına neden olacak. Uygulamanın 2021 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor.