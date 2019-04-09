Haberler Web TV Poşetten Sonra Pet Şişeler de Ücretli Oluyor

Poşetten Sonra Pet Şişeler de Ücretli Oluyor

09.04.2019 09:45

Poşetler 2019 yılı itibariyle ücretli oldu. Bu uygulamadan sonra artık pet şişeler de depozitolu ücretli olacak. Plastik pet şişelerin en yaygın kullanıldığı alan içecek sektörü olduğu için, bu uygulama aynı zamanda içecek sektöründe fiyat artışına neden olacak. Uygulamanın 2021 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları