Yılbaşından itibaren hayata geçen yeni uygulama ile birlikte marketler verdikleri poşet başına para almaya başladı. Bunu bazı marketçilerin istismar ettiği ortaya çıktı. Vatandaşların poşet ve pazar arabalarıyla marketlere girişini yasaklayan işletmelere ise ceza yolda... Öte yandan tüketicilerin marketin logosunun üzerinden olduğu poşetlerden ücret alabilir mi? Hangi poşetleri ücretsiz olarak vermek zorunda? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüm bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınında anlattı.
Poşet uygulamasıyla ilgili flaş gelişme! Marketler logolu poşetleri için ücret alabilir mi?04 Ocak 2019, Cuma
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