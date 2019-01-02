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Poşet ücretini ödememek için bunu yaptı

02 Ocak 2019, Çarşamba

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


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