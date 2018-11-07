Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi E. K. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Pompalı tüfekle vurulan lise öğrencisi ağır yaralandı07 Kasım 2018, Çarşamba
- Pompalı tüfekle vurulan lise öğrencisi ağır yaralandı
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