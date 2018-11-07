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Pompalı tüfekle vurulan lise öğrencisi ağır yaralandı

07 Kasım 2018, Çarşamba

Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi E. K. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


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